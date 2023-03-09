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Президент: Азербайджан существенно увеличил поставки природного газа в Европу

Президент: Азербайджан существенно увеличил поставки природного газа в Европу Азербайджан существенно увеличил поставки природного газа в Европу и общий экспорт природного газа.
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 12:14
Президент: Азербайджан существенно увеличил поставки природного газа в Европу
Ильхам Алиев

Азербайджан существенно увеличил поставки природного газа в Европу и общий экспорт природного газа.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды".

"Если в 2021 году мы экспортировали всего 19 млрд кубометров газа, то в этом году этот объем составит более 24 млрд кубометров, и как минимум половина этого объема будет поставлена в Европу. Это определенно помогло и поможет европейским потребителям получить доступ к природному газу, учитывая текущую геополитическую ситуацию", - добавил глава государства.

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Версия на английском языке President: Azerbaijan increased substantially its natural gas supply to Europe
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycanın Avropaya qaz ixracını artırması indiki geosiyasi vəziyyət baxımından çox zəruridir"

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