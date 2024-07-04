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Президент: Азербайджан сторонник построения инклюзивной модели Южно-кавказского регионального сотрудничества

Президент: Азербайджан сторонник построения инклюзивной модели Южно-кавказского регионального сотрудничества Азербайджан является сторонником построения интегрированной и инклюзивной модели Южно-кавказского регионального сотрудничества, основанной на новых геополитических реалиях и справедливости, без каких-либо разделительных линий.
Внешняя политика
4 июля 2024 г. 12:44
Президент: Азербайджан сторонник построения инклюзивной модели Южно-кавказского регионального сотрудничества

Азербайджан является сторонником построения интегрированной и инклюзивной модели Южно-кавказского регионального сотрудничества, основанной на новых геополитических реалиях и справедливости, без каких-либо разделительных линий.

Как передает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Ильхама Алиева президенту США Джозефу Байдену по случаю 4 июля – Дня независимости.

Глава государства отметил, что Азербайджан, как инициатор мирного договора с Арменией и составляющих его основу пяти принципов, всегда демонстрирует политическую волю для продвижения мирной повестки дня.

"Мы приветствуем стремление США всегда оказывать поддержку нормализации отношений с Арменией, установлению прочного мира в регионе и процессу подготовки мирного договора.

Сегодня открываются большие перспективы для диверсификации наших взаимовыгодных торгово-экономических связей, в частности, для развития нашего сотрудничества в сфере высоких технологий, цифрового и зеленого перехода, сельского хозяйства, инвестиций, авиации и других областях", - сказал он.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: We commend US commitment to supporting process of ensuring lasting peace in region
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Bölgədə davamlı sülhün bərqərar olunması prosesinə ABŞ-nin hər zaman dəstək vermək əzmini təqdir edirik

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