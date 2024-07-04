Президент: Азербайджан сторонник построения инклюзивной модели Южно-кавказского регионального сотрудничества

Азербайджан является сторонником построения интегрированной и инклюзивной модели Южно-кавказского регионального сотрудничества, основанной на новых геополитических реалиях и справедливости, без каких-либо разделительных линий.

Азербайджан является сторонником построения интегрированной и инклюзивной модели Южно-кавказского регионального сотрудничества, основанной на новых геополитических реалиях и справедливости, без каких-либо разделительных линий.

Как передает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Ильхама Алиева президенту США Джозефу Байдену по случаю 4 июля – Дня независимости.

Глава государства отметил, что Азербайджан, как инициатор мирного договора с Арменией и составляющих его основу пяти принципов, всегда демонстрирует политическую волю для продвижения мирной повестки дня.

"Мы приветствуем стремление США всегда оказывать поддержку нормализации отношений с Арменией, установлению прочного мира в регионе и процессу подготовки мирного договора.

Сегодня открываются большие перспективы для диверсификации наших взаимовыгодных торгово-экономических связей, в частности, для развития нашего сотрудничества в сфере высоких технологий, цифрового и зеленого перехода, сельского хозяйства, инвестиций, авиации и других областях", - сказал он.