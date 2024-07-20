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Президент: Азербайджан старается наладить сотрудничество со многими странами-членами Африканского Союза

Президент: Азербайджан старается наладить сотрудничество со многими странами-членами Африканского Союза Мы очень активно стараемся наладить сотрудничество со многими членами Африканского Союза. Несколько лет назад в Африканском Союзе, в Эфиопии было открыто наше посольство, чтобы мы могли создать основу для сотрудничества на этом континенте.
Внешняя политика
20 июля 2024 г. 20:45
Президент: Азербайджан старается наладить сотрудничество со многими странами-членами Африканского Союза

Мы очень активно стараемся наладить сотрудничество со многими членами Африканского Союза. Несколько лет назад в Африканском Союзе, в Эфиопии было открыто наше посольство, чтобы мы могли создать основу для сотрудничества на этом континенте.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на Втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией".

"Мы поддерживаем активные контакты со многими странами-членами Африканского союза", - сказал глава государства, добавив, что наше председательство в Движении неприсоединения помогло наладить практические контакты со странами африканского континента. Сегодня главы африканских государств посещают Азербайджан. Президент Ильхам Алиев также заявил, что в ответ на его приглашение посетить COP29, президенты многих африканских стран уже подтвердили свое участие в мероприятии, что будет прекрасной возможностью для установления контактов.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: Afrika İttifaqının bir çox üzvləri ilə fəal təmaslarımız var

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