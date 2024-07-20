Президент: Азербайджан старается наладить сотрудничество со многими странами-членами Африканского Союза

Мы очень активно стараемся наладить сотрудничество со многими членами Африканского Союза. Несколько лет назад в Африканском Союзе, в Эфиопии было открыто наше посольство, чтобы мы могли создать основу для сотрудничества на этом континенте.

Мы очень активно стараемся наладить сотрудничество со многими членами Африканского Союза. Несколько лет назад в Африканском Союзе, в Эфиопии было открыто наше посольство, чтобы мы могли создать основу для сотрудничества на этом континенте.

Как сообщает Report , об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на Втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией".

"Мы поддерживаем активные контакты со многими странами-членами Африканского союза", - сказал глава государства, добавив, что наше председательство в Движении неприсоединения помогло наладить практические контакты со странами африканского континента. Сегодня главы африканских государств посещают Азербайджан. Президент Ильхам Алиев также заявил, что в ответ на его приглашение посетить COP29, президенты многих африканских стран уже подтвердили свое участие в мероприятии, что будет прекрасной возможностью для установления контактов.