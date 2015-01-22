​Президент: Азербайджан становится страной-донором и активно участвует в различных проектах

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ "Азербайджан с момента обретения независимости смог достичь значительных успехов". Как сообщает Report, об этом заявил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на обсуждениях в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Приняв участие в обсуждениях на тему "Регионы в трансформации: Евразия", президент рассказал о развитии Азербайджана за эти годы, роли страны в регионе и обеспечении энергетической безопасности Европы.

По его словам, 85% экономики Азербайджана сегодня составляет частный сектор, успешно выполняются шаги по диверсификации экономики.

"Мы все более свободны от давления цен на нефть. Все большая часть экономики формируется за счет ненефтяного сектора", - заявил президент.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что теперь Азербайджан и сам становится страной-донором и активно участвует в различных проектах.

Глава государства отметил важность энергетической безопасности и напомнил, что Азербайджан принимает участие в одном из крупнейших энергетических проектов Европы - проекте Южного газового коридора.