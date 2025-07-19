Президент: Азербайджан стабилен, самодостаточен и имеет четкое видение будущего

За последние 20 лет иностранные инвестиции в Азербайджан составили почти $200 млрд.

За последние 20 лет иностранные инвестиции в Азербайджан составили почти 200 млрд долларов.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума.

"У нас хорошие контакты с ведущими международными компаниями. Со многими из них мы работаем как инвесторы, мы инвестируем наши средства через международные компании. В то же время у нас есть хороший опыт привлечения иностранных инвестиций в энергетический сектор. За последние 20 лет только иностранные инвестиции в Азербайджан составили почти 200 млрд долларов. Так что страна, как я уже сказал, стабильна, самодостаточна и имеет четкое видение будущего", - заявил президент.