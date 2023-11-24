Президент: Азербайджан с нуля возводит новые города и села на освобожденных от оккупации территориях

В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях мы проводим широкомасштабные строительно-восстановительные работы. Мы возводим с нуля новые города и села.

В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях мы проводим широкомасштабные строительно-восстановительные работы. Мы возводим с нуля новые города и села.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 ноября во время выступления на Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

Глава государства довел до внимания, что на первоначальном этапе планируется восстановить 100 населенных пунктов, в том числе 9 городов и 8 поселков. "В рамках программы "Великое возвращение" бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в свои исконные края. До конца 2026 года 140 тысяч бывших вынужденных переселенцев вернутся в родные дома", - добавил президент Ильхам Алиев.