Президент: Азербайджан с интересом наблюдает за процессами на евразийском пространстве

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ "Мы в принципе сегодня чувствуем себя достаточно уверенно в том качестве, в котором мы находимся. Поэтому нам надо еще посмотреть, какие будут тенденции. Конечно же, если Союз станет привлекательным, то туда потянутся многие. Так что ничего исключать нельзя, но нынешний этап я бы охарактеризовал именно так". Как сообщает Report, об этом заявил в интервью Sputnik президент Азербайджана Ильхам Алиев, комментируя вопрос о возможности вступления Азербайджана в ЕврАзЭС в будущем.

Глава государства отметил, что Азербайджан с интересом наблюдает за процессами на евразийском пространстве, где "есть сложности, в определенной степени претензии".

"Сегодня формат нашего экономического сотрудничества со странами-членами ЕврАзЭС, да и политического, он достаточно прочен. Для того чтобы идти по пути интеграции, конечно, нужна мотивация. Она может быть экономической, социальной, политической, любой другой. И мы сейчас в этом направлении работаем", — отметил президент Азербайджана.