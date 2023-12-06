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Президент: Азербайджан решил все вопросы в соответствии со статьей 51 Устава ООН

Президент: Азербайджан решил все вопросы в соответствии со статьей 51 Устава ООН Сегодня мы столкнулись с рядом международных вызовов. К сожалению, у нас есть определенное недопонимание с некоторыми странами, которых мы считаем партнерами.
Внешняя политика
6 декабря 2023 г. 11:39
Президент: Азербайджан решил все вопросы в соответствии со статьей 51 Устава ООН

Сегодня мы столкнулись с рядом международных вызовов. К сожалению, у нас есть определенное недопонимание с некоторыми странами, которых мы считаем партнерами.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом ADA совместно с Центром анализа международных отношений.

"Мы доносим до них свою позицию и подчеркиваем важность применения международного права ко всем странам. Оно не должно быть избирательным, его исполнение обязательно для всех. Азербайджан решил все вопросы, воспользовавшись правом на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Осуществление полного контроля над своей территорией является суверенным правом Азербайджана", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan bütün məsələləri BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə uyğun olaraq həll edib"

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