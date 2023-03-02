Президент: Азербайджан рассматривает возможность установления специальной национальной Цели устойчивого развития

Азербайджан в настоящее время рассматривает возможность установления специальной национальной Цели устойчивого развития.

Азербайджан в настоящее время рассматривает возможность установления специальной национальной Цели устойчивого развития.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 марта во время выступления на проходящем в Баку Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

«Азербайджан видит прямую связь между Целями устойчивого развития и процессом разминирования, ибо мины замедляют процесс восстановления освобожденных территорий и возвращения бывших внутренне перемещенных лиц. Азербайджан активно продвигает инициативу запуска 18-й ЦУР по разминированию. Мы приглашаем страны ДН поддержать эту инициативу», - подчеркнул глава государства.