Президент: Азербайджан рассматривает Средний коридор как мощный катализатор регионального экономического роста и интеграции
Внешняя политика
- 24 сентября, 2025
- 05:45
Мы рассматриваем Средний коридор как мощный катализатор регионального экономического роста и интеграции, признавая его ключевым фактором развития инфраструктуры, промышленности и бизнеса, а также укрепления стабильности и процветания во всем регионе.
Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам 6-го Каспийского бизнес-форума на тему "Вдоль Среднего коридора: связь, финансы и энергетика".
"Уверен, что сегодняшнее мероприятие будет способствовать плодотворному обмену идеями и продвижению новых инициатив, связанных со Средним коридором и его перспективными возможностями, что позволит углубить региональную и глобальную интеграцию", - подчеркивается в обращении.
