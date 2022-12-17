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Ильхам Алиев: Азербайджан расширяет географию поставок газа на европейский рынок

Ильхам Алиев: Азербайджан расширяет географию поставок газа на европейский рынок "Вчера SOCAR и «Ромгаз» подписали соглашение о поставке газа из Азербайджана в Румынию начиная с 1 января 2023 года. Таким образом, Азербайджан расширяет географию поставок своего газа на европейский рынок".
Внешняя политика
17 декабря 2022 г. 13:57
Ильхам Алиев: Азербайджан расширяет географию поставок газа на европейский рынок
Ильхам Алиев

"Вчера SOCAR и "Ромгаз" подписали соглашение о поставке газа из Азербайджана в Румынию начиная с 1 января 2023 года. Таким образом, Азербайджан расширяет географию поставок своего газа на европейский рынок".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на проходящем 17 декабря в Бухаресте пленарном заседании в связи с церемонией подписания "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии".

Подчеркнув, что это выгодно обеим сторонам, глава государства отметил: "Это беспроигрышная ситуация, поскольку Европа нуждается в укреплении своей энергетической безопасности, а Азербайджан – в надежном рынке сбыта огромного объема своих энергоресурсов".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan Avropa bazarının qaz təchizatının coğrafiyasını daha da genişləndirməkdədir"

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