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Президент: Азербайджан проводит независимую политику, исходя из своих национальных интересов

Президент: Азербайджан проводит независимую политику, исходя из своих национальных интересов Президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group рассказал о неправильном представлении Азербайджана западной прессе, передает Report.
Внешняя политика
24 июля 2023 г. 16:19
Президент: Азербайджан проводит независимую политику, исходя из своих национальных интересов

Президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group рассказал о неправильном представлении Азербайджана западной прессе, передает Report.

"В отношении Азербайджана существует целый ряд факторов. Один из них — он является не главным, а лишь одним из них — это то, что армянское лобби, которое имеет большую инфраструктуру в США, во Франции и в некоторых других западных странах, регулярно атакует Азербайджан. Они подкупают политиков. Они внедряются в парламентский истеблишмент, в СМИ, в правительственные учреждения, и все свои стрелы направляют против Азербайджана. И они создают своеобразную атмосферу азербайджанофобии. Но это не единственная и не главная причина. Думаю, главная причина состоит в том, что Азербайджан проводит независимую политику, исходя из своих национальных интересов. В отличие от некоторых стран, Азербайджан не ввязывается ни в какие авантюры, которые не соответствуют нашим приоритетам и нашим национальным интересам. Другими словами, мы ведем себя независимо", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President: Azerbaijan pursues independent policy based on its national interests
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Azərbaycan prioritetlərimizə və milli maraqlarımıza cavab verməyən hər hansı işə qoşulmur"

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