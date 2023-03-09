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Президент: Азербайджан продолжит усилия и после завершения председательства в ДН

Президент: Азербайджан продолжит усилия и после завершения председательства в ДН Азербайджан продолжит усилия и после завершения председательства в Движении неприсоединения.
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 11:22
Президент: Азербайджан продолжит усилия и после завершения председательства в ДН

Азербайджан продолжит усилия и после завершения председательства в Движении неприсоединения.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды" в Баку.

"Мы продолжим наши усилия даже после завершения нашего председательства к концу этого года, поскольку мы видим, что в сегодняшнем мире, в сегодняшнем разделенном мире существует большая потребность в таком движении - на фоне, возможно, самой серьезной конфронтации между Востоком и Западом со времени окончания холодной войны. Движение неприсоединения может и должно играть важную роль в наведении мостов, в создании новых подходов к разрешению конфликтов и, конечно, основных принципов движения - так называемых Бандунгских принципов", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President: We will continue our efforts even after our chairmanship comes to an end
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Qoşulmama Hərəkatına sədrliyimiz başa çatdıqdan sonra da işimizi davam etdirəcəyik"

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