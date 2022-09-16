Президент: Азербайджан продолжит осуществлять деятельность на основе международного права

Азербайджан продолжит осуществлять деятельность на основе международного права , справедливости и глобальной безопасности.

Азербайджан продолжит осуществлять свою деятельность на основе международного права, справедливости и глобальной безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

"С 2019-го года Азербайджан председательствует в Движении неприсоединения - второй международной структуре после ООН, объединяющей 120 стран. Наше председательство было единогласно продлено еще на один год до 2023 года, что свидетельствует об уважении и доверии к нашей стране. Азербайджан продолжит осуществлять деятельность на основе международного права , справедливости и глобальной безопасности", - заявил глава государства.