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Президент: Азербайджан продолжит осуществлять деятельность на основе международного права

Президент: Азербайджан продолжит осуществлять деятельность на основе международного права Азербайджан продолжит осуществлять деятельность на основе международного права , справедливости и глобальной безопасности.
Внешняя политика
16 сентября 2022 г. 13:54
Президент: Азербайджан продолжит осуществлять деятельность на основе международного права

Азербайджан продолжит осуществлять свою деятельность на основе международного права, справедливости и глобальной безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

"С 2019-го года Азербайджан председательствует в Движении неприсоединения - второй международной структуре после ООН, объединяющей 120 стран. Наше председательство было единогласно продлено еще на один год до 2023 года, что свидетельствует об уважении и доверии к нашей стране. Азербайджан продолжит осуществлять деятельность на основе международного права , справедливости и глобальной безопасности", - заявил глава государства.

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Версия на английском языке President: 'Azerbaijan will continue to act on the basis of international law, justice'
Версия на азербайджанском языке Prezident: “Azərbaycan bundan sonra da beynəlxalq hüquq, ədalət əsasında fəaliyyətini davam etdirəcək”

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