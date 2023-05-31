Президент: Азербайджан продолжает диалог с ЕС в сфере энергетики

В июле прошлого года Европейский Союз (ЕС) и Азербайджан подписали в Баку Меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в энергетической сфере, который сегодня успешно реализуется.

В июле прошлого года Европейский Союз (ЕС) и Азербайджан подписали в Баку Меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в энергетической сфере, который сегодня успешно реализуется.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, выступая на церемонии официального открытия 28-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 11-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" - Caspian Power в Бакинском Экспо-центре.

"Мы уже приступили и продолжаем диалог в сфере энергетики. Вместе с ЕС мы председательствуем в Консультативном совете Южного газового коридора, который проходит каждый февраль в Баку и является инструментом для координации всех наших усилий", - добавил глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что даже сейчас, когда Южный газовый коридор функционирует, перед нами стоят новые вызовы, новые задачи. "Поэтому сотрудничество ЕС и Азербайджана имеет много положительных моментов на протяжении своей истории, и много потенциальных достижений в будущем", - подчеркнул он.