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Президент: Азербайджан привержен традициям мультикультурализма и мультиэтничности

Президент: Азербайджан привержен традициям мультикультурализма и мультиэтничности Азербайджан привержен традициям мультикультурализма и мультиэтничности.
Внешняя политика
25 ноября 2022 г. 20:40
Президент: Азербайджан привержен традициям мультикультурализма и мультиэтничности

Азербайджан привержен традициям мультикультурализма и мультиэтничности.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".

"Одним из явных преимуществ Азербайджана является приверженность нашей страны традициям мультикультурализма и мультиэтничности. Азербайджан всегда был такой страной. Почему? Думаю, потому, что представители любой культуры и религии чувствуют себя в нашей стране комфортно. Особенно это проявилось в первые трудные годы обретения Азербайджаном независимости, когда была война, миллион беженцев. Наш народ смог сохранить свой характер. Несмотря на ситуацию в стране, азербайджанский народ не проявил никакой агрессии, что очень важно. Это было также важно для консолидации нашего народа", – сказал глава государства.

Президент отметил, что мероприятия, проводимые в нашей стране, демонстрируют миру дух толерантности, межкультурного диалога и взаимопонимания.

"В 2008 году мы инициировали проект, названный Бакинским процессом. В его рамках нам удалось впервые в истории собрать вместе министров культуры стран-членов Совета Европы и Организации исламского сотрудничества - представителей более чем 100 стран. Бакинский процесс сейчас также поддерживает ООН как одну из важных платформ межкультурного диалога. Я могу назвать много мероприятий такого рода, включая визит в Азербайджан Его Святейшества Папы Римского Франциска", - подчеркнул Ильхам Алиев.

По словам главы государства, Азербайджан стал одной из первых мусульманских стран, которую он посетил и провел религиозные церемонии, побывал в мусульманской мечети и встретился с представителями религиозных общин нашей страны. "Все эти мероприятия служат укреплению духа солидарности в Азербайджане", - добавил президент.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что 3000 солдат и офицеров Азербайджана пали на полях сражений во время Второй Карабахской войны, и среди них были представители всех религиозных и этнических меньшинств, проживающих в нашей стране.

"Мы все тогда объединились в один Железный кулак. Думаю, традиционный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", который мы восстановили и уже дважды провели в Шуше, мог бы быть достойным примером, объектом, символом для описания проделанной нами работы. В этом фестивале участвовали музыкальные группы, представляющие разные этнические группы Азербайджана. Честно говоря, это была моя идея – она заключалась в том, чтобы представители всех нацменьшинств собрались на святом для всех азербайджанцев месте, Джыдыр-дюзю в Шуше, как знак демонстрации нашей общей победы", - заключил глава государства.

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