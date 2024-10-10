Президент: Азербайджан предпринимает смелые шаги для преодоления вызовов, связанных с изменением климата

Климатические изменения оказывают влияние на все страны на всех континентах. При этом наиболее уязвимыми являются малые островные развивающиеся государства. Изменения отрицательно сказываются на экономическом благосостоянии на глобальном уровне и препятст

Климатические изменения оказывают влияние на все страны на всех континентах. При этом наиболее уязвимыми являются малые островные развивающиеся государства. Изменения отрицательно сказываются на экономическом благосостоянии на глобальном уровне и препятствуют прогрессу в достижении Целей устойчивого развития. Азербайджан не является исключением. Каждый год мы наблюдаем снижение уровня воды в наших реках, обмеление Каспийского моря. Азербайджан также сталкивается с проблемой нехватки воды.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам проходящей в Баку Предварительной конференции сторон ООН по изменению климата (Pre-COP29).

Глава государства отметил, что Азербайджан предпринимает смелые шаги для преодоления этих вызовов: "На национальном уровне мы успешно реализуем социально-экономический приоритет "чистая окружающая среда и зеленый рост". Азербайджан объявил 2024 год "Годом солидарности во имя зеленого мира".

Благодаря огромному потенциалу ветровой и солнечной энергии мы можем продвигать программу по возобновляемым энергоресурсам. Освобожденные Карабах и Восточный Зангезур, объявленные зонами зеленой энергетики, располагают достаточным потенциалом возобновляемых источников энергии".