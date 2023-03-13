Президент Азербайджана поздравил Папу Римского

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Папу Римского Франциска.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Папу Римского Франциска.

Как сообщает Report, в поздравительном послании говорится:

"Ваше святейшество,

От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице всех Ваших единоверцев по случаю Дня коронации, передаю самые искренние и добрые пожелания.

Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Святым Престолом вызывает удовлетворение. Мы придаем особое значение нашему многолетнему активному и плодотворному сотрудничеству на пути сохранения и постоянного развития межцивилизационного и межрелигиозного диалога, ценностей мультикультурализма. Учреждение посольства нашей страны в Святом Престоле является показателем повышения наших отношений на качественно новый уровень и наглядным проявлением значения, которое мы придаем развитию связей между Азербайджаном и Святым Престолом.

Будучи важными ценностями, отражающими жизнь и образ жизни нашего народа, мультикультурализм и толерантность также являются одними из основных приоритетов государственной политики Азербайджана. Деятельность по соседству мечетей, синагог и церквей в нашей стране, где люди разных религий и верований веками живут в условиях дружбы и взаимного уважения, является нашим большим историческим достижением. Наглядным свидетельством этого является тот факт, что католическая религиозная община в Азербайджане всегда окружена большим вниманием и заботой.

Рад участию нашей страны в восстановлении исторических достопримечательностей Ватикана и выражаю уверенность в том, что это будет способствовать сохранению и передаче будущим поколениям мирового культурного наследия, богатой сокровищницы искусств, а также вносить вклад в межкультурный диалог.

Ваше Святейшество, хотел бы особо отметить Ваши заслуги в развитии и укреплении связей между Азербайджаном и Святым Престолом, расширении нашего искреннего диалога. Благодарю Вас за высокую оценку, которую Вы всегда даете мультикультуральной среде и традициям толерантности в Азербайджане.

Верю, что сотрудничество между Азербайджаном и Святым Престолом, направленное на продвижение общечеловеческих ценностей, установление взаимопонимания и солидарности между людьми будет и впредь успешно продолжаться нашими совместными усилиями.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей благородной и священной миссии".