Президент: Азербайджан поддерживает народы, ведущие борьбу против колониализма

Азербайджан, как председатель Движения Неприсоединения, поддерживает народы, ведущие борьбу против колониализма.
Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам проходящей в Баку международной конференции на тему "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".
"Ваше участие в Министерском заседании в рамках председательства Азербайджана в Движении Неприсоединения 6 июля 2023 года в Баку, а затем в мероприятии в штаб-квартире Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября и сегодня во вновь проводимом в Баку мероприятии, посвященном особо актуальной для человечества борьбе с колониализмом, его последствиями и неоколониализмом, является наглядным показателем поддержки, оказываемой Азербайджаном, как председателя Движения Неприсоединения, в этом вопросе.
Доведение до мировой общественности темы борьбы с колониализмом посредством всех возможных платформ очень важно. В этом контексте деятельность 4-го Комитета (политические вопросы и вопросы деколонизации) Генеральной Ассамблеи ООН должна быть еще больше активизирована", - говорится в обращении.