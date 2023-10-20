Президент: Азербайджан поддерживает народы, ведущие борьбу против колониализма

Азербайджан, как председатель Движения Неприсоединения, поддерживает народы, ведущие борьбу против колониализма.

Азербайджан, как председатель Движения Неприсоединения, поддерживает народы, ведущие борьбу против колониализма.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам проходящей в Баку международной конференции на тему "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".

"Ваше участие в Министерском заседании в рамках председательства Азербайджана в Движении Неприсоединения 6 июля 2023 года в Баку, а затем в мероприятии в штаб-квартире Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября и сегодня во вновь проводимом в Баку мероприятии, посвященном особо актуальной для человечества борьбе с колониализмом, его последствиями и неоколониализмом, является наглядным показателем поддержки, оказываемой Азербайджаном, как председателя Движения Неприсоединения, в этом вопросе.

Доведение до мировой общественности темы борьбы с колониализмом посредством всех возможных платформ очень важно. В этом контексте деятельность 4-го Комитета (политические вопросы и вопросы деколонизации) Генеральной Ассамблеи ООН должна быть еще больше активизирована", - говорится в обращении.