О нас

Президент: Азербайджан поддерживает народы, ведущие борьбу против колониализма

Президент: Азербайджан поддерживает народы, ведущие борьбу против колониализма Азербайджан, как председатель Движения Неприсоединения, поддерживает народы, ведущие борьбу против колониализма.
Внешняя политика
20 октября 2023 г. 13:04
Президент: Азербайджан поддерживает народы, ведущие борьбу против колониализма

Азербайджан, как председатель Движения Неприсоединения, поддерживает народы, ведущие борьбу против колониализма.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам проходящей в Баку международной конференции на тему "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".

"Ваше участие в Министерском заседании в рамках председательства Азербайджана в Движении Неприсоединения 6 июля 2023 года в Баку, а затем в мероприятии в штаб-квартире Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября и сегодня во вновь проводимом в Баку мероприятии, посвященном особо актуальной для человечества борьбе с колониализмом, его последствиями и неоколониализмом, является наглядным показателем поддержки, оказываемой Азербайджаном, как председателя Движения Неприсоединения, в этом вопросе.

Доведение до мировой общественности темы борьбы с колониализмом посредством всех возможных платформ очень важно. В этом контексте деятельность 4-го Комитета (политические вопросы и вопросы деколонизации) Генеральной Ассамблеи ООН должна быть еще больше активизирована", - говорится в обращении.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Хикмет Гаджиев: Некоторые европейские страны используют военную силу в своей колониальной политике
Хикмет Гаджиев: Некоторые европейские страны используют военную силу в своей колониальной политике
20 октября 2023 г. 14:27
Давид Ванабо: Новая Каледония хочет освободиться от кандалов, навешанных Францией
Давид Ванабо: Новая Каледония хочет "освободиться от кандалов", навешанных Францией
20 октября 2023 г. 13:37
Мэр Корсиканского города: Нужно продолжать борьбу с колониальной политикой новыми методами
Мэр Корсиканского города: Нужно продолжать борьбу с колониальной политикой новыми методами
20 октября 2023 г. 13:23
Эммануэль Арго: Предлагается создать комитет по борьбе с французским колониализмом
Эммануэль Арго: Предлагается создать комитет по борьбе с французским колониализмом
20 октября 2023 г. 13:14
Клодетт Дюамель: Франция убивает наше население и заселяет сюда французов
Клодетт Дюамель: Франция убивает наше население и заселяет сюда французов
20 октября 2023 г. 13:08
Президент Ильхам Алиев: Наблюдаем широкий размах расизма и исламофобии во Франции
Президент Ильхам Алиев: Наблюдаем широкий размах расизма и исламофобии во Франции
20 октября 2023 г. 12:56
Президент Ильхам Алиев: Франция не может отказаться от истории колониализма
Президент Ильхам Алиев: Франция не может отказаться от истории колониализма
20 октября 2023 г. 12:53
Президент Ильхам Алиев: Минный террор тесно связывает Францию и Армению друг с другом
Президент Ильхам Алиев: Минный террор тесно связывает Францию и Армению друг с другом
20 октября 2023 г. 12:47
Клодетт Дюамель: Французский колониализм — наиболее жестокий из всех видов колониализма
Клодетт Дюамель: Французский колониализм — наиболее жестокий из всех видов колониализма
20 октября 2023 г. 12:42
Ильхам Алиев: Масштаб и география массовых убийств, учиненных французской армией, не поддаются перечислению
Ильхам Алиев: Масштаб и география массовых убийств, учиненных французской армией, не поддаются перечислению
20 октября 2023 г. 12:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi