Президент: Азербайджан ожидает роста потока грузов

Пропускная способность нашего морского порта, которая составляет 15 миллионов тонн, она будет расширена до 25 миллионов тонн.

Пропускная способность нашего морского порта, которая составляет 15 миллионов тонн, она будет расширена до 25 миллионов тонн.

Как сообщает Report, об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на панельном заседании на тему "Евразийский Средний коридор: От дороги к магистрали" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Отметив, что на это уже выделен бюджет, глава государства добавил: "Так как мы ожидаем роста потока грузов по определенным причинам - из-за сложности транспортировки по традиционным маршрутам".