Президент: Азербайджан неоднократно заявлял о готовности начать работу над мирным договором

"И конечно же, сегодня мы подробно обсудили постконфликтную ситуацию в регионе. Мы благодарны России и лично Президенту Владимиру Владимировичу Путину за роль в окончании войны между Азербайджаном и Арменией и в усилиях по постконфликтному урегулированию"

"И конечно же, сегодня мы подробно обсудили постконфликтную ситуацию в регионе. Мы благодарны России и лично Президенту Владимиру Владимировичу Путину за роль в окончании войны между Азербайджаном и Арменией и в усилиях по постконфликтному урегулированию".

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Москве 22 февраля.

"Считаю, что для такого многолетнего противостояния - около 30 лет - и при таких огромных потерях, с которыми столкнулся Азербайджан, то, что по происшествии чуть более года Азербайджан и Армения уже задействованы в двух, как минимум, международных форматах, а именно - рабочая группа на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, а также платформа "3+3", куда входят Россия, Турция, Иран, Азербайджан и Армения, - это уже показатель наших намерений. И, конечно же, мы ожидаем, что армянская сторона будет полностью выполнять все пункты Декларации от 9-10 ноября 2020 года касаемо вывода всех армянских вооруженных сил с территории Карабаха, а также открытия коммуникаций между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, что является юридическим обязательством армянской стороны, но, к сожалению, в этом направлении работа идет очень медленно. Как я уже отметил, Президент Владимир Владимирович Путин сыграл важную роль в окончании войны, переводе урегулирования с горячей фазы в фазу политического урегулирования. И сегодня Россия является нашим главным партнером в деле поиска пути для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Возможности для этого есть. Азербайджан неоднократно заявлял о готовности начать работу над мирным договором, который также будет охватывать вопросы уточнения границ, делимитации и прочие вопросов, которые необходимы для любых стран, которые хотят урегулировать отношения между собой", - сказал Ильхам Алиев.