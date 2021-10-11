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Президент: Азербайджан не пожалеет усилий для дальнейшего укрепления роли ДН

Президент: Азербайджан не пожалеет усилий для дальнейшего укрепления роли ДН "Азербайджан, как председатель Движения Неприсоединения, не пожалеет усилий для дальнейшего укрепления роли организации в решении глобальных проблем в международных отношениях и защиты справедливости, международного права и законных интересов государств-ч
Внешняя политика
11 октября 2021 г. 12:32
Президент: Азербайджан не пожалеет усилий для дальнейшего укрепления роли ДН
Ильхам Алиев

"Азербайджан, как председатель Движения Неприсоединения, не пожалеет усилий для дальнейшего укрепления роли организации в решении глобальных проблем в международных отношениях и защиты справедливости, международного права и законных интересов государств-членов Движения неприсоединения".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в видеоформате на стартовавшем сегодня в Белграде юбилейном форуме, посвященном 60-летию Движения неприсоединения.

Глава государства отметил, что с 2011 года, когда Азербайджан стал полноправным членом Движения неприсоединения, он завоевал высокое доверие членов организации и единогласно в 2016 году Азербайджан был избран председателем в организации на 2019-2022 гг.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının rolunun möhkəmləndirilməsi üçün səylərini əsirgəməyəcək"
Версия на английском языке President: Azerbaijan will spare no effort to further strengthen NAM's role

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