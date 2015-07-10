​Президент: Азербайджан находится на 38-м месте в мировом масштабе по экономической конкурентоспособности стран

Баку. 10 Июля. REPORT.AZ/ "Азербайджан находится на 38-м месте в мировом масштабе по экономической конкурентоспособности стран. То есть, это – высокий показатель для молодого независимого государства".

Как передает Report, об этом на официальной презентации павильона Азербайджана на Всемирной выставке Milan Expo 2015 заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Сегодня на Milan Expo национальный день Азербайджана. Я признателен вам за то, что сегодня вы находитесь с нами. Пользуясь случаем, хочу сердечно поздравить правительство Италии с высоким уровнем организации Milan Expo.

Должен отметить, что Азербайджан участвует в этой выставке с 2000 года. Но в этом году мы впервые представлены на выставке своим национальным павильоном. Я только что ознакомился с павильоном. Как здесь уже было сказано, павильон радует глаз с точки зрения архитектуры, внутреннего дизайна, оформления, находится на высоком уровне и создает прекрасную возможность для ознакомления с нашей страной.

В павильоне представлены богатая история, культура, искусство, музыка, ковровое искусство Азербайджана, книги о нашей стране, которые создают у гостей полное впечатление об Азербайджане.

Азербайджан – древний край. Он обладает богатой культурой, историей, памятниками архитектуры. Однако как независимой стране нам всего 24 года. Поэтому проводятся различные мероприятия для популяризации нашей страны в мире, Европе. Milan 2015 занимает среди них особое место. Одновременно, в нашем павильоне нашли отражение и сегодняшние реалии Азербайджана", - сказал глава государства.

Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан является динамично развивающейся, открытой миру страной, расположенной между Востоком и Западом. Это – мост между Востоком и Западом и в географическом, и в политическом, и в культурном отношении. Веками представители различных религий, национальностей жили в Азербайджане как одна семья, в условиях мира и спокойствия. Сегодня мультикультурализм в Азербайджане является государственной политикой, а также образом жизни. Одной из тем Milan Expo является именно мультикультурализм.

"Большое значение представляют и другие темы. В их числе продовольственная безопасность сегодня является одним из основных вопросов мировой повестки дня. Могу сказать, что Азербайджан предпринял очень важные шаги в этом направлении. Достигнутые Азербайджаном успехи получили оценку в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAО). Азербайджан является одной из стран, где полностью ликвидирован голод. Согласно отчету FAO, Азербайджан – одна из 29 стран мира, где уровень голода сократился более чем вдвое. Это большое зло в Азербайджане ликвидировано.

Наши международные позиции достаточно прочны. Несколько лет назад мы при поддержке 155 стран были избраны членом Совета Безопасности ООН. Это свидетельствует о международном авторитете нашей страны. Проводимые в нашей стране экономические реформы позволяют нам сегодня обладать диверсифицированной экономикой. В результате проводимой в последние годы работы значительно сократился уровень безработицы, бедности. Сегодня безработица и бедность в Азербайджане находятся на уровне 5 процентов. За последние 10 лет открыто более 1 миллиона новых рабочих мест. Наше финансовое положение достаточно стабильно. Наш государственный внешний долг составляет всего 10 процентов внутреннего валового продукта. Согласно подсчетам Давосского Всемирного экономического форума, Азербайджан находится на 38-м месте в мировом масштабе по экономической конкурентоспособности стран. То есть, это – высокий показатель для молодого независимого государства.

Конечно, есть стоящие перед страной вопросы. Мы их решаем. Но предпринятые нами в последние годы шаги и достигнутые успехи позволяют сказать, что предстоящие вопросы также будут успешно выполнены. Словом, сегодня Азербайджан является открытой миру, современной, динамично развивающейся страной с прочными экономическими устоями", - добавил он.

Глава государства также отметил, что "находясь сегодня в Италии, хочу сказать несколько слов об итальянско-азербайджанских связях. Эти связи сегодня находятся на высочайшем уровне. Италия является для нас очень дружественной, партнерской страной. Развиваются различные аспекты итальянско-азербайджанских связей, в первую очередь, политические связи. Ровно год назад, в июле, во время моего очередного официального визита в Италию была принята Совместная декларация о стратегическом партнерстве между двумя странами. То есть, стратегическое партнерство – это самая высокая вершина связей между двумя странами. Сегодня эти связи представляются нам именно такими, политические связи укрепляются".

"Сегодня я отбываю отсюда в Рим, где состоятся мои встречи с итальянским руководством. Конечно, политические связи оказывают позитивное влияние и на все остальные сферы. Должен также отметить, что Италия является торговым партнером Азербайджана номер один. Это тоже очень знаменательно. Это радует нас, так как Италия является очень близкой для нас страной, и население Азербайджана относится к Италии с огромной любовью и симпатией. Находящиеся, работающие в Азербайджане или приезжающие в качестве туристов итальянцы, конечно, чувствует это.

Углубляется наше экономическое сотрудничество. Сегодня в Азербайджане функционирует более 60 итальянских компаний. Разумеется, большая часть наших экономических связей связана с энергетической политикой. Сегодня Азербайджан и Италия вместе заняты реализацией очень важного для наших стран, регионов и Европы Южного газового коридора. Южный газовый коридор начинается в Баку, Азербайджане и заканчивается в Италии. Этот газопровод протяженностью более трех тысяч километров сыграет в будущем позитивную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Нынешний высокий уровень связей между Италией и Азербайджаном позволяет нам своевременно реализовать Южный газовый коридор. Таким образом, Италия и Азербайджан на протяжении многих лет, десятилетий будут еще теснее связаны друг с другом, в том числе энергетической политикой. Словом, наши двусторонние связи стремительно развиваются. Для развития этих связей есть прекрасные возможности", - сказал Ильхам Алиев.

По его словам, в течение двух месяцев уже более миллиона гостей ознакомились в павильоне Азербайджана с нашей страной. Это – само по себе показатель, свидетельствующий о том, что к нашей стране есть очень большой интерес, и этот интерес – взаимный.

"Здесь было отмечено, что несколько дней назад завершились первые Европейские игры, которые были проведены в Азербайджане. В отличие от других континентов Европейские игры никогда не проводились. Должен также отметить, что решение о проведении этих Игр было принято именно в Италии. В декабре 2012 года Европейский Олимпийский комитет принял в Риме данное решение, и эта почетная миссия была возложена на нас. Азербайджан организовал и провел эти Игры на высочайшем уровне. Это действительно был большой праздник спорта и дружбы. Итальянская команда добилась очень высоких результатов на соревнованиях. Хочу сердечно поздравить вас с этими победами.

Должен также отметить, что через два года в Баку состоятся Исламские игры солидарности, и это еще раз подтверждает мои слова, так как Азербайджан, с одной стороны, является близкой Европе страной, членом европейских организаций и работает в этих организациях, в то же время он является составной частью мусульманского мира. Своей политикой мы стараемся усилить диалог между цивилизациями, религиями, культурами. Считаю, что работа, проводимая Италией и Азербайджаном в этой области, заслуживает одобрения, мы и впредь будем активизировать свои усилия.

На этой выставке Азербайджан постарался продемонстрировать свои возможности. Как я сказал, с нашим павильоном ознакомились уже более миллиона человек. Но лучшее знакомство – это, конечно, увидеть Азербайджан. Приглашаю вас, наших друзей в Азербайджан. Приезжайте в нашу страну, и вы увидите, с какой симпатией в Азербайджане относятся к итальянцам.

Дорогие друзья, еще раз благодарю вас за то, что вы были вместе с нами. Желаю итальянскому народу новых успехов, побед и счастья. Спасибо", - сказал президент.

После выступлений глава государства и его супруга ознакомились с национальным павильоном Италии.

Основная концепция национального павильона Италии охватывает эффективное использование таланта людей для повышения благосостояния общества, увеличения плодородия земли, охрану окружающей среды. Здесь посетители имеют возможность ознакомиться с богатым культурным наследием страны, ближе узнать ее искусство. Интерес посетителей в павильоне вызывают также живописная природа, которая является воплощением духа красоты Италии, и величественные памятники архитектуры.

Международная выставка Milan Expo 2015 действует с 1 мая. В нынешней выставке, проходящей под девизом «Накормим нашу планету, накопим энергию для жизни» (Feeding the Planet, Energy for Life), принимают участие 145 стран. Из них лишь 54, в том числе Азербайджан, представлены национальным павильоном. Другие страны участвуют в выставке лишь стендами. Выставка продлится до 31 октября.

Всемирная выставка Expo также знаменита благодаря числу посетителей, своим масштабам. В этом году до 1 мая – еще до начала организованной в Милане выставки было продано более 11 миллионов билетов. В национальном павильоне Азербайджана с 1 мая побывало более 1 миллиона посетителей.

Президент Ильхам Алиев оставил запись в книге почетных гостей национального павильона Италии.

Напомним, что всемирная выставка Expo проводится с 1851 года. Эта выставка считается третьим крупным после Олимпийских игр и чемпионатов мира по футболу международным мероприятием по числу посетителей, приезжающих из различных стран мира.

9 июля находящийся с рабочим визитом в Итальянской Республике Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл из Милана в Рим.