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Президент: Азербайджан - надежный поставщик энергоресурсов в Европу

Президент: Азербайджан - надежный поставщик энергоресурсов в Европу «Азербайджан надежный поставщик энергоресурсов в Европу».
Внешняя политика
18 июля 2021 г. 17:10
Президент: Азербайджан - надежный поставщик энергоресурсов в Европу
Ильхам Алиев

«Азербайджан надежный поставщик энергоресурсов в Европу».

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в Баку.

Президент также отметил роль Азербайджана в диверсификации поставок энергоресурсов в Европу.

“После Второй карабахской войны появились новые возможности открытия всех коммуникаций в регионе”, - заявил президент, отметив, что вопрос постконфликтного развития в регионе также обсуждался сегодня в ходе встречи с Ш.Мишелем.

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