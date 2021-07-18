Президент: Азербайджан - надежный поставщик энергоресурсов в Европу

«Азербайджан надежный поставщик энергоресурсов в Европу».

«Азербайджан надежный поставщик энергоресурсов в Европу».

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в Баку.

Президент также отметил роль Азербайджана в диверсификации поставок энергоресурсов в Европу.

“После Второй карабахской войны появились новые возможности открытия всех коммуникаций в регионе”, - заявил президент, отметив, что вопрос постконфликтного развития в регионе также обсуждался сегодня в ходе встречи с Ш.Мишелем.