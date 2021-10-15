Президент: Азербайджан, как страна-победитель, готов к нормализации отношений с Арменией

Азербайджан готов начать переговоры с Арменией по делимитации границы при условии взаимного признания территориальной целостности.

Азербайджан готов начать переговоры с Арменией по делимитации границы при условии взаимного признания территориальной целостности.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая сегодня на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в формате видеоконференции.

"Война и конфликт остались в истории. Мы готовы начать переговоры с Арменией по делимитации границы при условии взаимного признания территориальной целостности, и готовы начать переговоры по мирному соглашению с Арменией.

Азербайджан, как страна-победитель, готов к нормализации отношений. Надеемся, что руководство Армении не упустит этот исторический шанс", - заявил президент Ильхам Алиев.