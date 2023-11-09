Президент: Азербайджан как член ОЭС принимает активное участие в работе организации

Азербайджан как член Организации экономического сотрудничества (ОЭС) принимает активное участие в работе организации.

Азербайджан как член Организации экономического сотрудничества (ОЭС) принимает активное участие в работе организации.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 16-м саммите Организации экономического сотрудничества в столице Узбекистана Ташкенте.

Подчеркнув, что в прошлом месяце заседание Совета министров ОЭС состоялось в Шуше, глава государства сказал: "Транспортно-логистическая инфраструктура Азербайджана доступна странам-членам ОЭС. За последние годы Азербайджан инвестировал миллиарды долларов США в свою транспортную инфраструктуру и стал одним из транспортно-логистических узлов Евразии вдоль транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Строительство азербайджанских участков обоих коридоров уже завершено. В настоящее время мы работаем над расширением пропускной способности железных дорог, проходящих по этим коридорам".