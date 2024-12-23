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Президент: Азербайджан играет активную роль в сохранении христианских памятников

Президент: Азербайджан играет активную роль в сохранении христианских памятников Христианская община занимает особое место в современном азербайджанском обществе.
Внешняя политика
23 декабря 2024 г. 12:20
Президент: Азербайджан играет активную роль в сохранении христианских памятников

Христианская община занимает особое место в современном азербайджанском обществе.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева Папе Римскому Франциску.

Глава государства отметил, что граждане-христиане, поселившиеся в Азербайджане и живущие здесь одной семьей на протяжении сотен лет, играют значимую роль в общественной, политической, социальной и культурной жизни нашей родины, внося огромный вклад в процветание нашей любимой страны.

"Древнее христианское наследие, святыни, церкви и другие культовые сооружения на всей территории нашей страны охраняются Азербайджанским государством наравне с мечетями и синагогами. Одновременно наша страна играет активную роль в сохранении христианских памятников, которые считаются жемчужинами мирового культурного наследия, способствуя тем самым межкультурному диалогу", - говорится в письме.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: The Christian community holds a distinctive place in modern Azerbaijani society
Версия на азербайджанском языке Prezident: Azərbaycan xristian abidələrinin qorunmasında fəal rol oynayaraq mədəniyyətlərarası dialoqu təşviq edir

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