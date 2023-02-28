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Президент: Азербайджан и впредь будет прилагать усилия для дальнейшего развития Движения неприсоединения

Президент: Азербайджан и впредь будет прилагать усилия для дальнейшего развития Движения неприсоединения Азербайджан и впредь будет прилагать усилия для дальнейшего развития Движения неприсоединения.
Внешняя политика
28 февраля 2023 г. 21:36
Президент: Азербайджан и впредь будет прилагать усилия для дальнейшего развития Движения неприсоединения

Азербайджан и впредь будет прилагать усилия для дальнейшего развития Движения неприсоединения.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, принимая делегацию во главе с вице-президентом Республики Куба Сальвадором Антонио Вальдесом Месой.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил участие президента Кубы в саммите Движения неприсоединения, состоявшемся в 2019 году в Баку, выразил кубинской стороне признательность за поддержку председательства Азербайджана в Движении неприсоединения.

Глава государства подчеркнул, что и впредь будет прилагать усилия для дальнейшего развития Движения неприсоединения, отметил, что наша страна стремится к тому, чтобы Движение играло важную роль в международных отношениях. Он подчеркнул, что в мире есть необходимость в широких обсуждениях, связанных с постковидным периодом.

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