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Президент: Азербайджан и Узбекистан подняли отношения на самый высокий уровень

Президент: Азербайджан и Узбекистан подняли отношения на самый высокий уровень Мы сегодня в рамках встреч и переговоров определили, по существу, будущее развития наших отношений.
Внешняя политика
22 августа 2023 г. 21:04
Президент: Азербайджан и Узбекистан подняли отношения на самый высокий уровень

Мы сегодня в рамках встреч и переговоров определили, по существу, будущее развития наших отношений.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Глава государства подчеркнул, что результаты, которые уже достигнуты, говорят о том, что две страны идут правильным путем.

"То, что было сегодня нам доложено членами делегаций в рамках того, что мы ожидаем в предстоящие, думаю, два-три года, говорит о том, что мы подняли отношения между нашими странами на самый высокий уровень. И неслучайно, что один из документов, который был сегодня подписан, - это документ о создании Высшего межгосударственного совета. Это высокий уровень отношений и индикатор как братских отношений между нашими странами, так и индикатор того, что повестка дня достаточно обширная", - отметил президент Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan və Özbəkistan münasibətləri ən yüksək səviyyəyə çatdırıb"

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