Президент: Азербайджан и Турция всегда находятся рядом друг с другом

Азербайджан и Турция всегда находятся рядом друг с другом.

Азербайджан и Турция всегда находятся рядом друг с другом.

Как сообщает Report, об этом в ходе телефонного разговора с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент Ильхам Алиев от себя лично и от имени нашего народа передал соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, семьям погибших в результате землетрясения и братскому турецкому народу, пожелал скорейшего исцеления пострадавшим.

Президент Азербайджана отметил, что это – большое бедствие, и наша страна разделяет горе Турции. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан и Турция всегда находятся рядом друг с другом.