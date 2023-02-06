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Президент: Азербайджан и Турция всегда находятся рядом друг с другом

Президент: Азербайджан и Турция всегда находятся рядом друг с другом Азербайджан и Турция всегда находятся рядом друг с другом.
Внешняя политика
6 февраля 2023 г. 15:42
Президент: Азербайджан и Турция всегда находятся рядом друг с другом

Азербайджан и Турция всегда находятся рядом друг с другом.

Как сообщает Report, об этом в ходе телефонного разговора с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент Ильхам Алиев от себя лично и от имени нашего народа передал соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, семьям погибших в результате землетрясения и братскому турецкому народу, пожелал скорейшего исцеления пострадавшим.

Президент Азербайджана отметил, что это – большое бедствие, и наша страна разделяет горе Турции. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан и Турция всегда находятся рядом друг с другом.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Azərbaycan və Türkiyə hər zaman bir-birinin yanındadır"

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