Президент: Азербайджан и Турция всегда были рядом друг с другом как в радостные, так и в горестные дни

Президент: Азербайджан и Турция всегда были рядом друг с другом как в радостные, так и в горестные дни

Азербайджан и Турция всегда были рядом друг с другом как в радостные, так и в горестные дни. Так будет и впредь.

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