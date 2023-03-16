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Президент: Азербайджан и Турция всегда были рядом друг с другом как в радостные, так и в горестные дни

Президент: Азербайджан и Турция всегда были рядом друг с другом как в радостные, так и в горестные дни Азербайджан и Турция всегда были рядом друг с другом как в радостные, так и в горестные дни. Так будет и впредь.
Внешняя политика
16 марта 2023 г. 15:24
Президент: Азербайджан и Турция всегда были рядом друг с другом как в радостные, так и в горестные дни

Азербайджан и Турция всегда были рядом друг с другом как в радостные, так и в горестные дни. Так будет и впредь.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на внеочередном Саммите Организации тюркских государств в Анкаре.

"Политическая, дипломатическая и моральная поддержка, оказанная Азербайджану президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в 2020 году с первых часов и до последнего дня Второй Карабахской войны, придала нам дополнительные силы. В то же время в период 44-дневной войны весь турецкий народ был рядом с Азербайджаном. Тысячи посланий с поддержкой и поздравлениями из Турции поступили во время войны и после нашей исторической Победы", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что подписанием в июне 2021 года в городе Шуша Шушинской декларации связи между Азербайджаном и Турцией были официально подняты на союзнический уровень.

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Версия на английском языке President: 'Azerbaijan and Türkiye have always been by each other's side on both joyful and somber days'
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan və Türkiyə bundan sonra da bir-birinin yanında olacaq"

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