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Президент: Азербайджан и Турция - самые близкие страны в мире в духовном и политическом плане

Президент: Азербайджан и Турция - самые близкие страны в мире в духовном и политическом плане "Азербайджан и Турция - самые близкие страны в мире в духовном и политическом плане".
Внешняя политика
15 июня 2022 г. 11:15
Президент: Азербайджан и Турция - самые близкие страны в мире в духовном и политическом плане

"Азербайджан и Турция - самые близкие страны в мире в духовном и политическом плане".

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам конференции "Азербайджано-турецкие стратегические союзнические отношения - источник мира и стабильности для Кавказа и региона", посвященной первой годовщине подписания Шушинской декларации.

Обращение зачитал заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации президента Адалят Велиев.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan və Türkiyə dünya miqyasında mənəvi, siyasi cəhətdən bir-birinə ən yaxın ölkələrdir"

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