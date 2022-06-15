Президент: Азербайджан и Турция - самые близкие страны в мире в духовном и политическом плане

"Азербайджан и Турция - самые близкие страны в мире в духовном и политическом плане".

"Азербайджан и Турция - самые близкие страны в мире в духовном и политическом плане".

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам конференции "Азербайджано-турецкие стратегические союзнические отношения - источник мира и стабильности для Кавказа и региона", посвященной первой годовщине подписания Шушинской декларации.

Обращение зачитал заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации президента Адалят Велиев.