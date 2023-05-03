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Президент: Азербайджан и Турция не только сохранят формат союзнических отношений, но и укрепят его

Президент: Азербайджан и Турция не только сохранят формат союзнических отношений, но и укрепят его "Что касается отношений между Азербайджаном и Турцией в будущем, то я абсолютно уверен, что наши страны не только сохранят существующий формат союзнических отношений, но и укрепят его, потому что в нынешних новых геополитических реалиях они стали важным ф
Внешняя политика
3 мая 2023 г. 15:53
Президент: Азербайджан и Турция не только сохранят формат союзнических отношений, но и укрепят его

"Что касается отношений между Азербайджаном и Турцией в будущем, то я абсолютно уверен, что наши страны не только сохранят существующий формат союзнических отношений, но и укрепят его, потому что в нынешних новых геополитических реалиях они стали важным фактором региональной стабильности и безопасности, будь то в военной области, в энергетике, в области коммуникаций, торговли и т. д".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал 3 мая на проходящей в Шуше четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященной 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Глава государства подчеркнул, что он настроен крайне оптимистично в вопросе будущего азербайджано-турецких связей. "Считаю, что ничто не изменит братский характер отношений между Турцией и Азербайджаном", - отметил он.

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