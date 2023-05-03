Президент: Азербайджан и Турция не только сохранят формат союзнических отношений, но и укрепят его

Президент: Азербайджан и Турция не только сохранят формат союзнических отношений, но и укрепят его

"Что касается отношений между Азербайджаном и Турцией в будущем, то я абсолютно уверен, что наши страны не только сохранят существующий формат союзнических отношений, но и укрепят его, потому что в нынешних новых геополитических реалиях они стали важным ф

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