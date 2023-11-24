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Президент: Азербайджан и Кыргызстан всегда поддержат друг друга

Президент: Азербайджан и Кыргызстан всегда поддержат друг друга Динамика отношений Азербайджана и Кыргызстана наглядно показывает насколько наши страны и народы близки друг к другу. Мы всегда поддержим друг друга и будем и дальше это делать в международных структурах.
Внешняя политика
24 ноября 2023 г. 15:00
Президент: Азербайджан и Кыргызстан всегда поддержат друг друга

Динамика отношений Азербайджана и Кыргызстана наглядно показывает насколько наши страны и народы близки друг к другу. Мы всегда поддержим друг друга и будем и дальше это делать в международных структурах.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал 24 ноября на встрече с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

"И сегодня решаем важные вопросы увеличения товарооборота, инвестиционной политики, вопросы, связанные с еще большим сближением наших стран. Встречаемся мы в последнее время очень часто на международных мероприятиях. Это всегда хорошая возможность пройтись по повестке дня", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan və Qırğızıstan bir-birini həmişə dəstəkləyəcək"

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