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Президент: Азербайджан и Китай всегда поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга

Президент: Азербайджан и Китай всегда поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга "Освобождение исторических земель Азербайджана от оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны создало благоприятные условия для диверсификации сотрудничества между нашими странами. Мы поддерживаем привлечение большего количества китайских компан
Внешняя политика
2 апреля 2022 г. 11:25
Президент: Азербайджан и Китай всегда поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга
Ильхам Алиев

"Освобождение исторических земель Азербайджана от оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны создало благоприятные условия для диверсификации сотрудничества между нашими странами. Мы поддерживаем привлечение большего количества китайских компаний к работам по восстановлению и реконструкции в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах".

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева председателю КНР Си Цзиньпину.

"Наши страны успешно сотрудничают как в двусторонней плоскости, так и в рамках международных организаций. Азербайджан и Китай постоянно поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга", - отмечается в письме.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev says Azerbaijan, China have always supported each other's sovereignty and territorial integrity
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan ilə Çin daim bir-birinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəkləyirlər"

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