Президент: Азербайджан и Китай всегда поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга

"Освобождение исторических земель Азербайджана от оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны создало благоприятные условия для диверсификации сотрудничества между нашими странами. Мы поддерживаем привлечение большего количества китайских компан

"Освобождение исторических земель Азербайджана от оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны создало благоприятные условия для диверсификации сотрудничества между нашими странами. Мы поддерживаем привлечение большего количества китайских компаний к работам по восстановлению и реконструкции в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах".

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева председателю КНР Си Цзиньпину.

"Наши страны успешно сотрудничают как в двусторонней плоскости, так и в рамках международных организаций. Азербайджан и Китай постоянно поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга", - отмечается в письме.