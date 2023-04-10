Президент: Азербайджан и Казахстан испытывают друг к другу братские чувства

Азербайджан и Казахстан испытывают друг к другу искренние, братские чувства. Это хорошая основа для развития двустороннего сотрудничества.
Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в узком составе.
Коснувшись направлений сотрудничества между двумя странами, глава государства отметил, что в нынешних условиях приоритетными являются торгово-экономические, инвестиционные проекты, проекты, связанные с транспортно-логистической инфраструктурой и объединением усилий наших стран в этом направлении.