Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Президент: Азербайджан и Италия на протяжении многих лет поддерживали друг друга как надежные партнеры

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2025
    • 19:53
    Президент: Азербайджан и Италия на протяжении многих лет поддерживали друг друга как надежные партнеры

    Азербайджанская нефть занимает первое место в нефтяном балансе Италии, азербайджанский газ – второе место. То есть это сотрудничество также свидетельствует о крепком партнерстве.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном с президентом Италии Серджо Маттареллой заявлении для прессы.

    "На протяжении многих лет мы поддерживали друг друга как надежные партнеры. Без искренних отношений, без взаимной веры реализация этих проектов была бы невозможной", - добавил глава государства.

    Ильхам Алиев Серджо Маттарелла Азербайджан и Италия надежные партнеры
    Prezident: Azərbaycan və İtaliya uzun illər etibarlı tərəfdaşlar kimi bir-birini dəstəkləyib
    President Ilham Aliyev: Azerbaijan and Italy have supported each other as reliable partners for many years

    Последние новости

    21:19
    Фото

    Состоялась встреча президентов Азербайджана и Италии в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    21:16

    Азербайджан и Алжир обсудили перспективы углубления сотрудничества

    Внешняя политика
    21:03
    Фото

    В Париже прошла фотовыставка "Мины в Азербайджане"

    Внешняя политика
    21:03

    На заседании СНБ Турции обсуждалась нормализация между Анкарой и Ереваном

    В регионе
    20:53

    Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

    Армия
    20:42
    Фото

    На суде по делу Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников

    Происшествия
    20:35

    Неизвестные обстреляли из пиротехники самолет Бундесвера

    Другие страны
    20:34
    Фото

    III Игры СНГ: Азербайджанские волейболисты одержали победу

    Командные
    20:29

    Мирзоян подчеркнул важность мира между Ереваном и Баку для всего региона

    В регионе
    Лента новостей