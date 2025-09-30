Президент: Азербайджан и Италия на протяжении многих лет поддерживали друг друга как надежные партнеры
Внешняя политика
- 30 сентября, 2025
- 19:53
Азербайджанская нефть занимает первое место в нефтяном балансе Италии, азербайджанский газ – второе место. То есть это сотрудничество также свидетельствует о крепком партнерстве.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном с президентом Италии Серджо Маттареллой заявлении для прессы.
"На протяжении многих лет мы поддерживали друг друга как надежные партнеры. Без искренних отношений, без взаимной веры реализация этих проектов была бы невозможной", - добавил глава государства.
