Президент: Азербайджан и Италия на протяжении многих лет поддерживали друг друга как надежные партнеры

Азербайджанская нефть занимает первое место в нефтяном балансе Италии, азербайджанский газ – второе место. То есть это сотрудничество также свидетельствует о крепком партнерстве.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном с президентом Италии Серджо Маттареллой заявлении для прессы.

"На протяжении многих лет мы поддерживали друг друга как надежные партнеры. Без искренних отношений, без взаимной веры реализация этих проектов была бы невозможной", - добавил глава государства.