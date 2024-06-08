Президент: Азербайджан и Египет активно сотрудничают в рамках международных организаций

Во всех международных вопросах наше мнение с Египтом совпадает.

Во всех международных вопросах наше мнение с Египтом совпадает.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 июня в Каире в заявлении для прессы с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси.

Подчеркнув, что Азербайджан и Египет активно работают в рамках международных организаций, в том числе активно сотрудничают в ООН, Движении неприсоединения, Организации исламского сотрудничества, глава государства отметил, что обе страны прилагают совместные усилия в деле укрепления исламской солидарности.