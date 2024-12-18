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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и дальше планирует закупать оружие у России

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и дальше планирует закупать оружие у России Азербайджан и дальше планирует закупать оружие у России.
Внешняя политика
18 декабря 2024 г. 11:13
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и дальше планирует закупать оружие у России

Азербайджан и дальше планирует закупать оружие у России.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью генеральному директору Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

"Да, [Азербайджан] планирует, но должен сказать, что последние три года как минимум новых контрактов на закупку российского оружия подписано не было", - заявил глава государства.

По словам президента страны, причиной приостановки контрактов является то, что российский оборонный промышленный комплекс работает на внутреннего потребителя. "Насколько мне известно, Россия временно отошла от международного рынка вооружений по понятным причинам. Даже некоторые контракты, которые были подписаны четыре года назад, по просьбе России были отсрочены. И мы на это пошли, понимая ситуацию, из-за которой эти контракты не могут быть реализованы", - сказал он.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан внимательно следит за новинками российского оборонного комплекса: "У нас уже были новые заявки, и относительно недавно мы их отправили. По мере того как российский оборонпром будет готов, мы, естественно, будем заключать новые контракты. Так что этот процесс я рассматриваю как временно приостановленный по объективным причинам".

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