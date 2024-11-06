Президент: Азербайджан и дальше будет прилагать усилия, направленные на укрепление ОТГ

В этом году исполнилось 15 лет Нахчыванскому соглашению, заложившему основу Организации тюркских государств (ОТГ). За этот период наша организация прошла успешный путь развития.

В этом году исполнилось 15 лет Нахчыванскому соглашению, заложившему основу Организации тюркских государств (ОТГ). За этот период наша организация прошла успешный путь развития.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета глав государств Организации тюркских государств.

Отметив, что подписанная в июле во время первого неформального Саммита глав государств в городе Шуша Карабахская декларация вносит вклад в еще большее углубление нашего сотрудничества, глава государства сказал: "Азербайджан и дальше будет прилагать усилия, направленные на укрепление Организации тюркских государств".