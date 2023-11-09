Президент: Азербайджан готов принять у себя следующий саммит ОЭС

Азербайджан намерен и далее расширять двустороннее и многостороннее сотрудничество со странами-членами ОЭС и готов принять у себя следующий саммит организации.

Азербайджан намерен и далее расширять двустороннее и многостороннее сотрудничество со странами-членами ОЭС и готов принять у себя следующий саммит организации.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 16-м саммите Организации экономического сотрудничества в столице Узбекистана.

Глава государства выразил признательность государствам-членам ОЭС, которые поздравили Азербайджан с исторической победой в 44-дневной Отечественной войне.

"Азербайджан как член ОЭС принимает активное участие в работе организации. В прошлом месяце заседание Совета министров ОЭС состоялось в Шуше. Вчера же азербайджанский народ праздновал третью годовщину освобождения города Шуша после почти тридцатилетней армянской оккупации", - заявил президент Ильхам Алиев.