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Президент: Азербайджан готов оказать поддержку решению гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ

Президент: Азербайджан готов оказать поддержку решению гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ Президент Ильхам Алиев выразил готовность оказать поддержку решению гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ.
Внешняя политика
16 декабря 2024 г. 17:16
Президент: Азербайджан готов оказать поддержку решению гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ

Президент Ильхам Алиев выразил готовность оказать поддержку решению гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил во время приема секретаря Святого Престола по связям с государствами и международными организациями архиепископа Пола Ричарда Галлахера.

Глава государства отметил, что после падения режима Асада, проконсультировавшись с братской Турцией, готов оказать поддержку решению гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: Azərbaycan Suriya xalqının üzləşdiyi humanitar problemlərin həllinə dəstək verməyə hazırdır

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