Президент: Азербайджан готов оказать поддержку решению гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ

Президент Ильхам Алиев выразил готовность оказать поддержку решению гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ.

Президент Ильхам Алиев выразил готовность оказать поддержку решению гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил во время приема секретаря Святого Престола по связям с государствами и международными организациями архиепископа Пола Ричарда Галлахера.

Глава государства отметил, что после падения режима Асада, проконсультировавшись с братской Турцией, готов оказать поддержку решению гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ.