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Президент: Азербайджан, если понадобится, готов участвовать в разрешении конфликта между Россией и Украиной

Президент: Азербайджан, если понадобится, готов участвовать в разрешении конфликта между Россией и Украиной Президент Ильхам Алиев не исключил возможность участия Азербайджана в разрешении конфликта между Россией и Украиной.
Внешняя политика
6 сентября 2024 г. 15:53
Президент: Азербайджан, если понадобится, готов участвовать в разрешении конфликта между Россией и Украиной

Президент Ильхам Алиев не исключил возможность участия Азербайджана в разрешении конфликта между Россией и Украиной.

Как сообщает Report, об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы модератора в рамках Международного форума Черноббио.

"Если говорить о гипотетической возможности, то она вполне осуществима. Прежде всего, учитывая, что вместе с Россией и Украиной мы в течение 70 лет были частью СССР, мы поддерживаем разносторонние связи на уровне личных контактов и на политическом уровне. Сегодня мы считаем наши отношения с Россией и Украиной очень хорошими. Мы решительно поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и всех стран. Но в то же время мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании", - сказал президент.

Он отметил, что Азербайджан может сыграть определенную роль в этом процессе с учетом прагматичности отношений с двумя странами. "Мы никогда не инициировали это. Я знаю, что есть много других желающих принять в этом участие. Но если потребуется наше участие, мы готовы", - добавил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Lazım gələrsə, Azərbaycan Rusiya ilə Ukrayna arasında münaqişənin həllində iştirak etməyə hazırdır

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