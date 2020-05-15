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Президент Австрии поздравил Ильхама Алиева

Президент Австрии поздравил Ильхама Алиева

Федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемый господин президент.

Рад передать Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Пользуясь приятной возможностью, появившейся в это тяжелое время в связи с пандемией COVID-19, передаю лично Вам наилучшие пожелания благополучия, а народу Азербайджана – счастливого и мирного будущего".

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