Президент Австрии направил Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Федеральный президент Австрийской Республики Хайнц Фишер направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю Дня Республики - 28 Мая.

Как отмечает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство,

Очень рад передать Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, передаю Вашему превосходительству пожелания крепкого здоровья, процветания, а азербайджанскому народу – еще более благополучной жизни".