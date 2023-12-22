Президент Ассоциации: Новая Каледония хочет использовать опыт Азербайджана в борьбе с политикой колониализма

Новая Каледония могла бы использовать опыт Азербайджана для борьбы с колониализмом.

Новая Каледония могла бы использовать опыт Азербайджана в борьбе с колониализмом, в том числе по защите своего народа, страны и культурных ценностей.

Об этом Report заявил президент Ассоциации художников коммуны Тио (Thio) в Новой Каледонии Алекс Луи О Тура на полях международной конференции "Диалоги по деколонизации: наследие, вызовы и прогресс" в Баку.

"Для нас очень важно донести правду до международного сообщества, так как многие люди даже не знают о существовании Новой Каледонии. Поэтому подобные мероприятия очень важны для нас", - сказал он.

Тура подчеркнул, что необходимо поддерживать народы, которые не так известны в мире, в их борьбе за права и свободы.

"Конференции, организованные Бакинской инициативной группой, являются прекрасной платформой для того, чтобы мы могли заявить о себе и своих проблемах",- добавил он.