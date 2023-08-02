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Президент: Армянская община не должна противостоять мирным инициативам международного сообщества

Президент: Армянская община не должна противостоять мирным инициативам международного сообщества Армянская община не должна противостоять мирным инициативам международного сообщества. Они должны понимать, что если они не подпишут мирный договор с Азербайджаном, то ситуация в будущем может оказаться непредсказуемой.
Внешняя политика
2 августа 2023 г. 10:42
Президент: Армянская община не должна противостоять мирным инициативам международного сообщества

Армянская община не должна противостоять мирным инициативам международного сообщества. Они должны понимать, что если они не подпишут мирный договор с Азербайджаном, то ситуация в будущем может оказаться непредсказуемой.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Евроньюс".

Подчеркнув, что геополитическая ситуация в мире и в регионе очень резко меняется, глава государства отметил: "Часть их надежд на безопасность полностью исчезла. Теперь они ищут новых гарантов безопасности. А кто готов к противостоянию с Азербайджаном на поле боя в этом регионе, особенно после того, что мы продемонстрировали во время войны, и после того, как увеличили нашу обороноспособность после нее. Сомневаюсь, что найдется кто-либо, кто будет готов воевать на стороне армян против нас".

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Версия на английском языке President: Armenian community should not oppose peace initiatives of international community
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Erməni icması beynəlxalq ictimaiyyətin sülh təşəbbüslərinə qarşı çıxmamalıdır"

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