Президент: Армянская община не должна противостоять мирным инициативам международного сообщества

Армянская община не должна противостоять мирным инициативам международного сообщества. Они должны понимать, что если они не подпишут мирный договор с Азербайджаном, то ситуация в будущем может оказаться непредсказуемой.

Армянская община не должна противостоять мирным инициативам международного сообщества. Они должны понимать, что если они не подпишут мирный договор с Азербайджаном, то ситуация в будущем может оказаться непредсказуемой.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Евроньюс".

Подчеркнув, что геополитическая ситуация в мире и в регионе очень резко меняется, глава государства отметил: "Часть их надежд на безопасность полностью исчезла. Теперь они ищут новых гарантов безопасности. А кто готов к противостоянию с Азербайджаном на поле боя в этом регионе, особенно после того, что мы продемонстрировали во время войны, и после того, как увеличили нашу обороноспособность после нее. Сомневаюсь, что найдется кто-либо, кто будет готов воевать на стороне армян против нас".