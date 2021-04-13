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Президент: Армянская армия уничтожена, ее не существует

Президент: Армянская армия уничтожена, ее не существует "В Армении осознали, что их армия уничтожена, ее не существует, у них 10 тысяч дезертиров, все их восприятие поменялось"
Внешняя политика
13 апреля 2021 г. 12:12
Президент: Армянская армия уничтожена, ее не существует
Ильхам Алиев

"В Армении осознали, что их армия уничтожена, ее не существует, у них 10 тысяч дезертиров, все их восприятие поменялось"

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Университете ADA на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: развитие и сотрудничество в постконфликтный период".

Президент отметил, что в сложившейся ситуации виновата само армянское общество:

"Это психологическая травма да, вы абсолютно правы, но кто в этом виноват? Они сами. Не только те, кто у власти, но общество, в целом. Им нужно открыть глаза и понять, что нужно жить в этом окружении", - заявил президент.

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