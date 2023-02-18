Президент: Армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана

Армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана.

Армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании на тему "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе".

"Армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана, составляют меньшинство. Азербайджан - многонациональная страна. И все меньшинства в Азербайджане обладают равными правами и привилегиями, включая культурные, лингвистические и другие, а также обеспечена их безопасность", - подчеркнул глава государства.