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Президент: Армения согласилась с тем, чтобы не включать так называемый "Нагорный Карабах" в мирное соглашение

Президент: Армения согласилась с тем, чтобы не включать так называемый "Нагорный Карабах" в мирное соглашение Как я уже сказал, больше не существует фактора так называемого "Нагорного Карабаха". Они (армяне – ред.) согласились с тем, чтобы не включать его в мирное соглашение. Это означает, что главного препятствия больше не существует.
Внешняя политика
23 апреля 2024 г. 17:12
Президент: Армения согласилась с тем, чтобы не включать так называемый Нагорный Карабах в мирное соглашение

Как я уже сказал, больше не существует фактора так называемого "Нагорного Карабаха". Они (армяне – ред.) согласились с тем, чтобы не включать его в мирное соглашение. Это означает, что главного препятствия больше не существует.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете ADA.

"Если они будут цепляться за какие-то не особо важные термины, то это будет ясно означать, что они хотят использовать это время для еще большего вооружения и повторного нападения на нас. Но мы не предоставим им такого шанса", - добавил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Ermənistan dırnaqarası “Dağlıq Qarabağ”ın sülh sazişində olmamasına razılaşıb

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