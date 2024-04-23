Президент: Армения согласилась с тем, чтобы не включать так называемый "Нагорный Карабах" в мирное соглашение

Президент: Армения согласилась с тем, чтобы не включать так называемый "Нагорный Карабах" в мирное соглашение

Как я уже сказал, больше не существует фактора так называемого "Нагорного Карабаха". Они (армяне – ред.) согласились с тем, чтобы не включать его в мирное соглашение. Это означает, что главного препятствия больше не существует.

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Как я уже сказал, больше не существует фактора так называемого "Нагорного Карабаха". Они (армяне – ред.) согласились с тем, чтобы не включать его в мирное соглашение. Это означает, что главного препятствия больше не существует. Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете ADA. "Если они будут цепляться за какие-то не особо важные термины, то это будет ясно означать, что они хотят использовать это время для еще большего вооружения и повторного нападения на нас. Но мы не предоставим им такого шанса", - добавил глава государства. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram